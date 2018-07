Kartą nawet za zapałki. Minimalna kwota płatności to łamanie przepisów

Sklepy wciąż wykorzystują niewiedzę klientów i narzucają swoje zasady. Płatność kartą tylko powyżej 10, a nawet 20 zł - takie limity transakcji to łamanie przepisów.

- Sprzedawca nie może ustalić limitu transakcji bezgotówkowej. To są wymagania organizacji płatniczych (czyli na przykład Visa, MasterCard i American Express - przyp. red.), one ustalają zasady w umowach z detalistami. Jest w nich wymaganie, że detalista nie będzie określał minimalnej kwoty transakcji. Byłoby to dyskryminowanie płatności kartą – wyjaśnił pan Wiśniewski. - Chyba że istnieje informacja, że poniżej jakiejś kwoty nic nie można kupić, obojętnie od sposobu płatności – dodał.

To znaczy, że kiedy ktoś odmówi nam zapłacenia kartą – nawet za pudełko zapałek – możemy to zgłosić. Gdzie?

- Najlepiej do organizacji płatniczej – radzi pan Wiśniewski. - Proces wyjaśniania sytuacji odbywa się w następujący sposób: informacja idzie do agenta, który terminal obsługuje. Agent rozliczeniowy powinien zgłosić się do takiego detalisty i przypomnieć mu postanowienia umowy, którą podpisał. Jeśli sprzedawca nie stosuje się do wymogów, grozi mu rozwiązanie umowy z organizacją płatniczą – stwierdził stanowczo pan Wiśniewski.