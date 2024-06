Kiedy kredyt gotówkowy będzie korzystniejszym rozwiązaniem niż karta kredytowa?

Zarówno kredyt gotówkowy (RRSO 14,3%, kalkulacja dokonana na 28.05.2024 r. dla reprezentatywnego przykładu)*, jak i karta kredytowa dają dostęp do dodatkowych środków. Możesz z nich korzystać zgodnie ze swoimi potrzebami – dla banku nie ma żadnego znaczenia, na co zamierzasz przeznaczyć pieniądze. Warto jednak wiedzieć, że oba produkty finansowe skierowane są do nieco innych grup kredytobiorców.