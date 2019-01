Kierowcy dostaną wiele nowych odcinków dróg. W sam raz na wybory

Drogi ekspresowe między Poznaniem i Wrocławiem, ze Szczecina w stronę Koszalina, między Warszawą i Lublinem czy z Gniezna do Bydgoszczy. To tylko niektóre z odcinków nowych dróg, jakie mają zostać oddane w tym roku. W sam raz w roku wyborczym.

Taka kumulacja to efekt kilku czynników. Część z nowych odcinków to jeszcze inwestycje zapoczątkowane w czasach rządów PO-PSL. W kilku przypadkach to skutek dużych opóźnień realizacji kontraktów.