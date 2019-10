Klienci PKO BP zalogują się do e-administracji

PKO Bank Polski daje klientom możliwość logowania się do serwisów administracji publicznej przy pomocy swoich loginów i haseł, używanych do internetowego portalu bankowego.

PKO Bank Polski uzyskał taką możliwość łącząc się za pośrednictwem Krajowej Izby Rozliczeniowej z tzw. węzłem krajowym, który docelowo zapewni możliwość logowania się do wszystkich systemów administracji publicznej – informuje PAP.

Do tej pory osoby, które chciały się zalogować do systemów administracji publicznej takich jak np. Internetowe Konto Pacjenta, systemu podatkowego, konta Mój GOV czy PUE ZUS mogły to zrobić tylko przy pomocy Profilu Zaufanego lub dowodu osobistego wyposażonego w warstwę elektroniczną.