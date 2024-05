Kokaina w workach z kredą. Policja zatrzymała polsko-kolumbijski gang

Prokuratura Regionalna w Gdańsku postawiła do sądu akt oskarżenia przeciwko 13 osobom. Zarzuty obejmują m.in. dostarczenie do Polski prawie 2 ton kokainy. Narkotyki dotarły do Gdyni w workach z kredą, a przemytnicy robili wszystko, by utwierdzić świadków w przekonaniu, że mają do czynienia ze zwykłym towarem.