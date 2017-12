Kolejne miasto w warmińsko-mazurskim ma obwodnicę

Coraz lepiej jeździ się na drogach województwa warmińsko-mazurskiego. W okolicach Ostródy udostępnione zostają dwa fragmenty S7 i DK16. Pierwsza z nich ominie Ostródę w kierunku północ-południe, zaś "szesnastka", choć tylko jedną nitką, w kierunku wschód - zachód. Równolegle kierowcy jadący z Olsztynka do Olsztyna pojadą już dwujezdniową trasą - aż do powstającej obecnie obwodnicy stolicy regionu.

Dostępna dla ruchu jest też jedna jezdnia obwodnicy Ostródy w ciągu DK16. W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi niedokończone zostały prace na jednej nitce mostu, co spowodowało, że jezdnia pozostanie niedostępna do czasu zakończenia prac na obiekcie. To może potrwać do wiosny.