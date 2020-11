Koniec epidemii. Jest też wariant optymistyczny

Możliwie dokładny termin zakończenia pandemii i powrotu do normalności lekarze, matematycy i analitycy starają się określić od jej wybuchu. Precyzowanie dat obarczone jest dużym błędem, ale mimo wszystko nie należy ich ignorować – choćby dlatego, że dają nadzieję na to, że w nieodległej przyszłości pandemia się zakończy .

Jeden z twórców szczepionki przeciwko COVID-19 prof. Ugur Sahin twierdzi, że do normalności wrócimy w okresie jesienno-zimowym 2021 r., a ma mieć to związek z upowszechnieniem szczepień – informuje PAP.

Najbardziej optymistyczny jest prof. John Bell z Oxford University. Jego zdaniem do normalnej aktywności będzie można wrócić już wiosną 2021 r. Wtedy nastąpi oczekiwany spadek zakażeń i pierwsza grupa ludzi zostanie zaszczepiona przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2.

Szczepionka na COVID. Prof. Simon o wysokiej skuteczności szczepionki Moderny

Wielka Brytania ma otrzymać do końca 2020 r. 10 mln dawek szczepionki Pfizera oraz BioNTech, a na początku 2021 kolejne 30 mln. Do skutecznego zaszczepienia się potrzebne są dwie dawki (podobnie jak większości innych preparatów przeciwko COVID-19 jakie są przygotowywane). Są one podawane w odstępie trzech tygodni, a odporność uzyskuje się po miesiącu od podania pierwszej dawki.