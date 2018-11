Koniec kuriozalnej sprawy wymiany żarówki. Mechanik winny, ale bez kary

Sąd stwierdził winę mechanika spod Bartoszyc, który nie wystawił paragonu za wymianę żarówki. Zrezygnował jednak z jego ukarania.



O sprawie jest głośno od niemal miesiąca . Około godz. 14 Władysław Suszko, mechanik z Sędławek spod Bartoszyc, wykonał dzienny raport kasowy. To czynność robiona na koniec dnia po zakończeniu pracy. Nie przyjmuje się już wtedy opłat od klientów.

Jak później tłumaczył mechanik, spieszył się tego dnia do lekarza. Kiedy miał już wyjeżdżać, do zakładu zajechały dwie panie z prośbą o wymianę żarówki w aucie. Pan Suszko poprosił o to jednego z pracowników i sam odjechał.