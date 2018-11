Nieustępliwa jak urzędniczka skarbówki. Sądziła się o mandat za... przysługę

Cała ta historia mogłaby być zabawna, gdyby nie fakt, że wydarzyła się naprawdę. To powoduje, że jest przerażająca.

662 tysiące polskich przedsiębiorców zatrudnia niemal 4 mln osób i wytwarza 35 proc. naszego PKB. Z tej perspektywy Urzędy Skarbowe powinny na nich chuchać i dmuchać. Niestety. Zamiast tego skarbówka robi wszystko, uprzykrzyć im życie. Najnowszym przykładem jest sytuacja z Bartoszyc, gdzie urzędniczki po otrzymaniu pomocy, o którą prosiły… wlepiły mechanikowi samochodowemu mandat i nie zamierzały odpuszczać nawet, gdy sąd go uchylił.

Wszystko zaczęło się od prowokacji pracownic Urzędu Skarbowego z Bartoszyc. Kobiety przyjechały samochodem, w którym nie świeciły dwie żarówki (od jednej odłączono kabel, druga była przepalona – red.) do warsztatu samochodowego, którego właściciel zamknął już kasę. W warsztacie został jednak pracownik, który zgodził się pomóc kobietom. Na jego nieszczęście urzędniczki przygotowały się do ataku i nie miały zapasowej. Dlatego pracownik wkręcił jedną z prywatnych żarówek leżących w warsztacie, po czym na pytanie o cenę, rzucił: "da pani jakieś 10 zł”. W związku z faktem, że kasa była już zamknięta, nie wydał paragonu. Urzędniczki tylko na to czekały – wlepiły przedsiębiorcy 500 zł.