Koronawirus w Polsce. TK Maxx znów zaprasza na zakupy. Sieć wraca do gry od soboty

2,7 mln Polaków odwiedziło galerie handlowe pierwszego dnia po ich otwarciu czyli 4 maja, kiedy rozpoczął się drugi etap odmrażania gospodarki. Jak wskazuje Placeme, startup, który dostarczył te dane, to 52 proc. liczby klientów, którzy odwiedzali galerie przed wybuchem pandemii koronawirusa w Polsce.

TK Maxx ma ponad 4 tys. sklepów w 9 krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Polsce. Jak zastrzega firma w komunikacie, wracają do gry 9 maja, ale oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. O co chodzi?

Przed wejściem do każdego sklepu klient ma też obowiązek zdezynfekowania rąk płynem oraz założenia rękawiczek, które zapewnia placówka. Podajniki z preparatem do dezynfekcji mają się znajdować, nie tylko przy wejściu do sklepów, lecz również przy kasach i w toaletach.