Kościół i księża płacą podatki. Jednak ich wysokość może budzić zazdrość

Kościół faktycznie nie płaci podatków od tzw. tacy czy zarobionych na posłudze – mowa o ślubach, chrztach, pogrzebach czy innych datkach. Ta sfera nie jest opodatkowana na przykład VAT-em i w ogóle nie jest kontrolowana. To pierwsze nie jest czymś specjalnie zaskakującym – bo datki na kościoły w wielu krajach nie podlegają opodatkowaniu. Jednak brak kontroli nad finansami może być problemem. W Polsce zdarzały się już sytuacje, gdy przestępcy zakładali własne związki wyznaniowe lub wykorzystywali księży do prania pieniędzy.

Większość (88 proc.) osób ankietowanych przez "Super Express" stwierdziła , że księża powinni płacić podatki od tego, co dostaną na tacę i zarobią na posługach. Myliłby się jednak ktoś, kto stwierdziłby, iż księża nie płacą podatków. Przepisy pozwalają im na płacenie podatku ryczałtem, raz na kwartał. Wysokość tych podatków jest stosunkowo niska. Co ciekawe, z naszego zeszłorocznego badania wynika, że połowa Polaków uważa, że księża podatków nie płacą .

Proboszczowie mają aż 16 różnych stawek podatkowych, wikariusze – 18. Wszystko zależy od wielkości gminy lub miasta i parafii. W przypadku wikariuszy podatek w 2020 roku wynosi od 133 do 513 złotych kwartalnie. Proboszcz płaci od 443 do 1591 złotych, również kwartalnie.

Ile zarabia ksiądz?

- W mieście na ogół zarabia się więcej niż na wsi, ale nie jest to pewnik. Wieś może być bogatsza od niewielkiego miasta, różnie bywa. Zmiennych jest wiele. Trzeba pamiętać, że co drugi ksiądz uczy w szkole i zarabia w ten sposób przynajmniej kilkaset złotych ekstra – wszystko zależy od liczby godzin – mówi w rozmowie z money.pl ksiądz Andrzej, proboszcz jednej z warszawskich parafii.

W pracy bez ulg – jak każdy zatrudniony

A co z ZUS-em?

Księża i osoby duchowne są zobowiązane do płacenia składek ZUS, ale ich wysokość jest symboliczna. Po pierwsze – są one liczone od wynagrodzenia w wys. 2600 złotych. A po drugie 80 proc. składki jest pokrywane z Funduszu Kościelnego, duchowny płaci ze swojej kieszeni jedynie jedną piątą składki. Obecnie jest – jak podaje Archidiecezja Wrocławska – to kwota ok. 450 złotych miesięcznie.