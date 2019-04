Kosztowne wypalanie traw. Zabiorą dotację, wlepią grzywnę

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ostrzega przed wypalaniem traw. Najniższą karą będzie obcięcie dotacji. Najwyższą? Całkowite jej odebranie, grzywna, a nawet areszt.

Mimo corocznych apeli i przekonywania, że wypalanie traw nie ma żadnych pozytywnych skutków, niektórzy rolnicy - i nie tylko - mają wręcz wypalone w głowach, że bez ognia nie ma wiosny. Jeśli nie trafiają do nich argumenty ekologiczne, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi sięga po te finansowe.

Jak zwraca uwagę "Gazeta Wyborcza", wypalanie może być dla rolników bardzo kosztowne. Zakaz tego procederu to jeden z warunków, dla osób ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz obszarowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.Złamanie go może kosztować od 5 proc. dotacji do nawet całkowitego jej odebrania.