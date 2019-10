WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Koszula biznesowa, czyli jaka? Poznaj zasady doboru i ceny wizytowych koszul męskich Nieodłącznym elementem garderoby każdego przedsiębiorcy jest koszula biznesowa. Jaka powinna być i czym kierować się przy jej zakupie? Poznaj zasady doboru i ceny wizytowych koszul męskich. Czym charakteryzuje się męska koszula biznesowa? Podstawowym elementem męskiej garderoby jest koszula. To część stylizacji biznesowej, której cechą charakterystyczną jest kołnierz, zapięcie na guziki oraz mankiety. Męska koszula powinna być przede wszystkim dobrze skrojona i dopasowana do sylwetki, żeby świetnie się prezentowała - zarówno z marynarką, jak i solo. Przy jej wyborze warto zwrócić uwagę m.in. na wysoką jakość materiału (bawełny, lnu lub jedwabiu) oraz solidne przeszycia, dzięki którym koszula nawet przy długotrwałym użytkowaniu będzie wyglądać elegancko. Te standardy spełniają koszule biznesowe na Allani.pl. Jak kupić dobrą koszulę męską? Przy doborze męskiej koszuli biznesowej należy kierować się przede wszystkim rozmiarem i krojem. Ta część garderoby ma dwa wymiary: kołnierzyka oraz samej koszuli. ● Rozmiar kołnierzyka Kołnierzyk w męskiej koszuli powinien przylegać do szyi w taki sposób, żeby można było swobodnie włożyć palec pomiędzy szyję a koszulę. Rozmiar kołnierzyka odpowiada obwodowi szyi (w centymetrach), który jest powiększony o szerokość jednego palca. Dobre koszule męskie posiadają fiszbiny od wewnętrznej strony kołnierzyka. Są to wkładki, które zapewniają jego idealny kształt - nawet przy dłuższym czasie noszenia. Te specjalne usztywniacze powinny być wykonane z twardego plastiku. Warto pamiętać, żeby wyjmować fiszbiny przed każdym praniem. Dzięki temu, że wkładki są wyciągane, można dowolnie decydować, czy chce się mieć usztywniony, czy miękki i swobodnie układający się kołnierz. ● Rozmiar i krój koszuli Odpowiedni rozmiar koszuli należy określić przez wzrost mężczyzny. Elegancka koszula męska powinna być na tyle długa, żeby można było ją włożyć w spodnie. Powinna dodatkowo luźno leżeć lub przylegać do ciała (w przypadku koszul slim fit), jednak nie może ona krępować ruchów. Oprócz koszul slim fit wymienia się także dwa kroje: custom fit - standardowy krój koszul, który z założenia ma pasować na wszystkie męskie sylwetki oraz regular fit - klasyczna koszula bez wcięcia w talii, która jest polecana mężczyznom o klasycznej budowie. Istotną wartością w rozmiarze koszuli okazuje się także długość rękawów - powinny one sięgać za nadgarstek i wystawać centymetr spod rękawa marynarki. Wizytowe koszule męskie z mankietami - rodzaje i porady W przypadku mankietów w męskich koszulach rozróżnia się dwa typy: ● Mankiety na guziki Mankiety pojedyncze sprawdzają się w koszulach przeznaczonych na mniej formalne wydarzenia. Nie powinno się wkładać ich na oficjalne i wieczorowe uroczystości. Koszule z mankietami na guziki idealnie sprawdzają się na spotkaniach biznesowych, egzaminach, a także jako część stylizacji do pracy. ● Mankiety na spinkę Nazywane również mankietami podwójnymi - sprawiają wrażenie bardziej eleganckich i dają większe możliwości pod względem stylizacji. Spinki należy dobierać bowiem do pozostałych dodatków, takich jak zegarek oraz spinka do krawata. Ile powinna kosztować koszula biznesowa? Cena męskich koszul jest uzależniona przede wszystkim od materiału, z którego są one wykonane. Średnie ceny koszul męskich plasują się w przedziale:

● bawełniane: 100-450 zł

● lniane: 100-300

● bawełniane: 100-450 zł ● lniane: 100-300 ● jedwabne: 300-1500 zł Najpopularniejszymi materiałami, z których wykonuje się koszule biznesowe, są bawełna, len i jedwab. W przypadku bawełnianych koszul męskich należy wybierać te, które są wykonane w 100% z tego materiału. Lniane ubrania sprawdzają się w mniej formalnych okolicznościach, są przewiewne i cieszą się dużą popularnością szczególnie w sezonie letnim. Jedwabne koszule są delikatne i jednocześnie wytrzymałe. Materiał dodaje ubraniom subtelnego połysku, a całość jest szykowna i elegancka - nadaje się zatem na formalne oraz wyjątkowe okazje. Wybór eleganckiej koszuli wizytowej może okazać się prostą czynnością, o ile przyswoi się podstawowe zasady dotyczące męskiej garderoby. W efekcie chodzi o to, żeby koszula była wykonana z jakościowych materiałów i dobrze komponowała się z całą stylizacją, podkreślając elegancję mężczyzny oraz gwarantując mu maksymalny komfort.