Krasnale ogrodowe przechodzą do historii. Niemcy wyrzucają je niczym Trabanty

Niemcom przejadły się krasnale ogrodowe. Młodzi nie chcą pracować przy ich produkcji, a starsi nie zamierzają ozdabiać nimi swojego podwórka. - Krasnal to coś kiczowatego. Na szczęście tę modę mamy już za sobą - mówi emerytka z przygranicznej miejscowości.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Krasnale w Niemczech to tradycja od wieków. Ale mieszkańcy kraju się od niej coraz bardziej odwracają (WP.PL, Fot: Mateusz Madejski)

Krasnal i Volkswagen Golf - jeszcze niedawno według polskich stereotypów te dwie rzeczy stały przed każdym niemieckim domem. Golf wciąż króluje w statystykach sprzedaży aut w Niemczech, ale ze słynnymi krasnalami jest gorzej.

- Są dwie możliwości. Albo będę pracował do setki, albo krasnale same będą się rozmnażać - mówił w wyemitowanym w Superstacji wywiadzie Reihnard Griebel, niemiecki producent krasnali. Dodawał, że w jego firmie, która chwali się niemal 150-letnią tradycją, niegdyś pracowało 60 osób. Dzisiaj pracują trzy.

Postanowiłem udać się na pogranicze polsko-niemieckie, by dowiedzieć się, jaki los czeka tę branżę. To właśnie na granicy kwitł niegdyś handel krasnalami.

Dojeżdżam na targowisko w przygranicznym Lubieszynie niedaleko Szczecina. To jedno z najpopularniejszych miejsc handlowych na granicy polsko-niemieckiej. Od razu widać, że to Niemcy są głównymi klientami. Szyldy są głównie po niemiecku, a ceny - w euro. Są tam sklepy z polską żywnością, polski fryzjer, sklepy z AGD, a nawet nieduży sklep z łodziami i kajakami. Na pierwszy rzut oka jednak trudno znaleźć krasnale.

Niepokojące dane z niemieckiej gospodarki. "Bądźmy optymistami". Obejrzyj wideo:

WP.PL Podziel się

Znajduję je dopiero na zapleczu mniejszego sklepu. Nie ma ich jednak za dużo. Rozglądam się za sprzedawcą, ale ten przychodzi dopiero po kilku minutach. Pytam, czemu tak mało w sklepie krasnali i czy to prawda, że po prostu nie ma kto już ich produkować.

- To nie tak. Z produkcją krasnali problemu nie ma, to nie wielka filozofia przecież. Problem jest inny. Niemcy już nie chcą ich kupować. Po prostu. A przez to ich ceny idą w górę. I Niemcy jeszcze bardziej się od nich odwracają. Zamknięte koło - wyjaśnia sprzedawca z Lubieszyna.

Spoglądam na cenę. Średniej wielkości krasnale kosztują 25 euro lub 100 zł. - Jeszcze jakieś 2-3 lata temu taki krasnal kosztował 10 euro, może trochę więcej. Ale wtedy był zdecydowanie większy popyt - zaznacza sprzedawca. Jednak szybko dodaje, że nie orientuje się w meandrach krasnalowego biznesu. - Niech pan idzie do restauracji, tam może pan Tomasz więcej panu powie - radzi.

WP.PL Podziel się

Targowisko w Lubieszynie. Niełatwo znaleźć tu krasnale ogrodowe

Idę do pana Tomasza. Pytam się, czemu ostatnio Niemcy odwracają się od krasnali. - Ja to bardziej spożywka, od krasnali jest pan Bogdan - tłumaczy. Nie poddaję się jednak. Pytam, czy brak rąk do pracy zabija ten biznes. - Gdzie tam. Przecież te wszystkie krasnale się wytwarza w Polsce, nie w Niemczech. A wyprodukowanie tego u nas to nie problem. Popytu na krasnale po prostu już nie ma - słyszę.

WP.PL Podziel się

Przygraniczna wieś Bismark. Krasnale od dłuższego czasu znikają spod niemieckich domów

"Krasnale jak Trabanty"

Obok mnie do auta na niemieckich blachach wsiada mężczyzna w średnim wieku. W ręku trzyma karton z Żubrówką. Pytam, czy wyprawy Niemców do Polski po krasnale to już przeszłość. - Tak. To jak z Trabantami. Kiedyś były modne, teraz trafiają na złom - wyjaśnia. Tłumaczy, że w ogóle Niemcy rzadziej już jeżdżą do Polski na zakupy, bo ceny są coraz bardziej wyrównane. - A jak jeździmy, to raczej po to, niż po krasnale - uśmiecha się i wskazuje na Żubrówkę.

Czy naprawdę Niemcy rezygnują z wystawiania krasnali przed domami? Przecież to tradycja sięgająca XVIII wieku. Nie zadowoliłem się wyjaśnieniami klienta targowiska - tym bardziej, że statystyki mówią, że wciąż w Niemczech jest ok. 25 milionów krasnali. Jadę zatem na drugą stronę granicy - do wsi Bismark. Stoi tam kilkadziesiąt domów. Tradycyjnego krasnala znajduję zaledwie przy jednym. Jadę kilkanaście kilometrów dalej - do znacznie większego miasteczka Löcknitz. Tam oglądam gustownie wyremontowane domki, przed którymi zwykle są równo przystrzyżone trawniki oraz skrzynki pocztowe. Ale krasnala nie znajduję ani jednego.

WP.PL Podziel się

Odwiedziłem dwa niemieckie miasteczka. Krasnala zobaczyłem tylko przed jednym domem

Przed jednym z domków ogródek pielęgnuje starsza Niemka. Pytam, czy miała kiedykolwiek krasnala. Odpowiada mi z uśmiechem, że za czasów NRD były one bardzo modne. Ale teraz już nie. - Jak z Trabantami? - dopytuję. - O tak, coś w tym jest - uśmiecha się.

WP.PL Podziel się

Przed niemieckimi domami próżno dziś szukać krasnali

Zwracam jednak uwagę, że dla wielu młodych Niemców Trabant to modna ciekawostka, a nawiązania do NRD obecnie całkiem nieźle się tam sprzedają. - Ja nie wiem, dla mnie Trabant to jest gruchot. A krasnal to coś kiczowatego. Może w Berlinie Trabanty są modne, ale kto tam by tych Berlińczyków zrozumiał. Kto wie, może oni też za chwilę będą wystawiać krasnale przed swoimi domami - zastanawia się emerytka z Löcknitz.- My, na szczęście, ten etap mamy już za sobą - dodaje.