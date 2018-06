Kredyt a zadłużenie, czyli o pożyczaniu pieniędzy z negatywną historią w BIK

Negatywna historia kredytowa w wielu przypadkach przekreśla możliwości pożyczenia w banku nawet drobnych sum. Jedynym sposobem, by uzyskać gotówkę na pilne wydatki jest wtedy pożyczenie pieniędzy w instytucji pozabankowej.

Ze względu na obowiązek sprawdzania historii klientów w BIK, uzyskanie pożyczki przez zadłużoną osobę wydaje się o wiele trudniejsze. W praktyce problemem jest wyłącznie pożyczanie pieniędzy w bankach - polskie banki odmawiają kredytowania osobom ze złą historią w bazie dłużników. Inaczej jest w instytucjach pozabankowych. Choć ciąży na nich obowiązek sprawdzania danych klientów w bazach takich jak BIK, BIG i KRD, znajdujące się tam dane mogą zostać niewzięte pod uwagę. Firmy pożyczkowe mają prawo rozpatrywać pozytywnie wnioski zadłużonych pożyczkobiorców, dlatego dla osób zadłużonych jest to jedyna szansa, by uzyskać gotówkę na pilne wydatki. Co prawda, instytucje pozabankowe mogą odmówić finansowania osobom z negatywną historią w BIK, jednak dzieje się to dość rzadko. Firmę oferującą kredyty dla zadłużonych można znaleźć między innymi na https://kredyt-dla-zadluzonych.pl/.