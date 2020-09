Kredyt gotówkowy bez tajemnic – na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Oblicz, na jakie raty Cię stać

Oprocentowanie i RRSO

Porównując oferty kredytów gotówkowych, w pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na oprocentowanie. Jest to wskaźnik, który w sposób procentowy pokazuje, jakie odsetki od zaciągniętej kwoty masz zapłacić w skali roku. Oprocentowanie oblicza się zazwyczaj od sumy, która jeszcze pozostała do spłaty, więc z czasem odsetki będą się zmniejszać.

Oprocentowanie może mieć różne formy. Zmienne jest zależne od obowiązujących stóp procentowych. Oznacza to, że w różnym okresie spłaty kredytu oprocentowanie może być inne, czyli wysokość rat kapitałowo-odsetkowych może ulec modyfikacji. Oprocentowanie stałe, jak podpowiada nazwa, pozostaje takie samo przez cały czas, np. wynosi 8 proc. W przypadku kredytu gotówkowego najczęściej występuje właśnie to drugie.

RRSO to wskaźnik bardziej rozbudowany od samego oprocentowania. Pokazuje faktyczny koszt kredytu w ujęciu rocznym. W skład RRSO wchodzą odsetki, ale też dodatkowe opłaty związane z kredytem, w tym opłata przygotowawcza, prowizja banku, czy koszty ubezpieczenia, gdy jest ono niezbędne do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na określonych warunków.