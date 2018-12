Kredyt gotówkowy - jaki wybrać i co musisz wiedzieć?

Wzięcie kredytu gotówkowego wiąże się z długoletnim zobowiązaniem finansowym. Ogromny natłok ofert może nie tylko przyprawić o zawrót głowy, ale również spowodować późniejsze problemy finansowe. Dlatego też, przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto nie tylko porównać dostępne na rynku oferty, ale także poznać samą branżę. Bo właściwie czym się sugerować i co powinieneś wiedzieć przed zaciągnięciem kredytu gotówkowego?



Co to jest kredyt gotówkowy?

Zacznijmy od podstaw. Decydując się na kredyt gotówkowy, musimy zdawać sobie sprawę czym on właściwie jest. Z pozoru proste pytanie, w rezultacie nie daje wcale tak prostych odpowiedzi. W końcu znane są nam też pojęcia pożyczki lub kredytu konsumpcyjnego. W przypadku pierwszej opcji – przyznać je może instytucja pozabankowa, np. w postaci firmy pożyczkowej. W przypadku drugiej,w grę wchodzi jedynie bank. Udzielanie ich przebiega zupełnie inaczej niż w przypadku kredytu hipotecznego, a zaciągnięcie takiego zobowiązania wiąże się z dużo mniejszymi formalnościami.

Dokumenty potrzebne do weryfikacji zdolności kredytowej

Przechodzimy do informacji, które musisz znać, zanim umówisz się na spotkanie z przedstawicielem danej placówki. Kredyt gotówkowy to minimum formalności, a sam proces wnioskowania o przyznanie danej kwoty nie jest skomplikowany. Jak czytamy w serwisie akredo.pl, wybierając się na spotkanie, powinniśmy zabrać ze sobą dowód osobisty i zaświadczenie o dochodach. W przypadku tego pierwszego, celem jest zidentyfikowanie i potwierdzenie danych osobowych klienta. Zaświadczenie o dochodach akceptowane również w formie wyciągów z konta to swoisty rodzaj raportu z naszych możliwości finansowych. Dzięki temu bank poznaje nasze warunki, podjęte z pracodawcą oraz rodzaj podpisanej przez nas umowy. W ten sposób może oszacować wysokość comiesięcznej raty kredytu gotówkowego.

Weryfikacja wiarygodności kredytowej

Jeden z bardziej stresujących i decydujących elementów zaciągania kredytu gotówkowego. To na tym etapie sprawdzana jest nasza tzw. historia kredytowa. Po wypełnieniu odpowiedniego wniosku wysyłane jest zapytanie do BIK. Biuro Informacji Kredytowej to miejsce, w którym przechowywane są informacje o naszych dotychczasowych zobowiązaniach i ich terminowym (lub nieterminowym) spłacaniu. Jeśli dotychczasowe kredyty lub pożyczki spłaciłeś sumiennie i rzetelnie – bank na pewno to zauważy i po weryfikacji orzeknie wysoką wiarygodność kredytową. Tu pod uwagę bierze się kilka, istotnych parametrów, między innymi – terminowość spłat poszczególnych rat, liczbę zaciągniętych kredytów lub otrzymanych limitów. Im wyższy współczynnik wiarygodności, tym lepiej.

Całkowity koszt kredytów

Jednymi z ważniejszych parametrów, którymi powinniśmy się kierować przy wyborze oferty jest oprocentowanie, prowizja oraz jeśli występuje ubezpieczenie. Te dwa lub trzy elementy składają się na całkowity koszt kredytu wyrażony wskaźnikiem RRSO czyli Rzeczywistą Roczną Stopą Oprocentowania. Podczas wyboru banku maksymalna kwota zaciągnięcia zobowiązania jest równie istotna. Obecnie kredyt gotówkowy może wynosić nawet 200 tysięcy złotych. Okres spłat takiej kwoty jest automatycznie dłuższy niż w przypadku zobowiązań mniejszych i może wynieść nawet 120 miesięcy. Należy jednak pamiętać też im dłuższy okres spłat, tym ostatecznie większą kwotę zwracamy. Aby poznać liderów w tej kategorii, najlepiej wypróbować kalkulatory online, które po dokładnej analizie dostępnych ofert, proponują nam te najbardziej dla nas okazjonalne.

