Można odliczyć nawet 1520 zł. Pamiętaj o tej uldze

Jak informuje portal podatki.gov.pl, maksymalna kwota odliczenia dla pojedynczej osoby to 760 zł rocznie. Jednak w przypadku małżeństw kwota jest dwukrotnie wyższa i wynosi do 1520 zł.

Podatnik ma prawo do skorzystania z ulgi internetowej wyłącznie przez dwa następujące po sobie lata. Oznacza to, że osoby, które rozpoczęły korzystanie z ulgi w 2024 r., mogą ją odliczyć jeszcze w 2025 r. Po tym okresie prawo do ulgi wygasa bezpowrotnie. W skali dwóch lat maksymalna kwota odliczenia dla małżeństw wzrasta zatem do 3 tys. zł.