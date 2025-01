Odcinkowy pomiar prędkości. Mandaty sypią się jak z rękawa

Odcinkowy pomiar prędkości uznaje się za bardziej skuteczny od fotoradarów . System mierzy czas wjazdu samochodu na teren podlegający pomiarowi, następnie porównuje go z godziną, o której pojazd opuścił odcinkowy pomiar i "wyciąga" średnią prędkość, z jaką poruszał się kierowca.

Jeden z takich odcinkowych pomiarów prędkości stanął niedawno we Wrocławiu w alei Jana III Sobieskiego. Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego przekazał serwisowi tuwroclaw.pl, że od 12 do 31 grudnia 2024 r. system zanotował 1153 wykroczenia .

Rekordzista jechał ze średnią prędkością 119 km/h, przekraczając dozwoloną prędkość o 49 km/h. Gdyby jechał o 2 km/h szybciej, straciłby prawo jazdy. - Właściciele aut, które jechały po Sobieskiego za szybko dostaną teraz wezwania do wskazania nazwiska kierowców. To do nich trafią później mandaty - czytamy.