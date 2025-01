Puste lokale i brak klientów. Kolejna galeria do rozbiórki

Centrum handlowe Dębiec powstało w 2014 r. przy ulicy 28 Czerwca 1956 r. na Wildzie w Poznaniu. Jak donosi gloswielkopolski.pl, wszystko wskazuje na to, że to kolejny tego typu obiekt po galerii Malta, który trafi pod młotek. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę galerii i przyległego parkingu wpłynął do poznańskiego Wydziału Urbanistyki i Architektury 27 listopada 2024 r.