Królowa kupuje w Tesco. Dała pracownikom pudding i bony na zakupy

Elżbieta II podczas świąt nie zapomniała o swoich pracownikach - i kupiła im bożonarodzeniowe prezenty. Okazuje się jednak, że ludzie zatrudnieni w pałacu Buckingham na wielkie luksusy liczyć nie mogą, a podarki pochodzą ze znanej sieci hipermarketów.

Brytyjska królowa co roku daje prezenty 1,5 tys. pracownikom pałacu Buckingham. To świąteczna tradycja, wywodząca się jeszcze z czasów Jerzego V.

Jednak jak się okazuje, pudding to nie wszystko. Obsługa pałacu dostanie też bony na zakupy, również do sieci Tesco. Bony będą miały wartość od 28 do 35 funtów (czyli w przeliczeniu - od 140 do 175 zł) - w zależności od stanowiska oraz stażu pracy.