Kto nas wozi taksówkami? Zaskakujące wyniki badań

Zagraniczni kierowcy taxi w Polsce

Co sprawiło, że kierowcy ci zdecydowali się przyjechać do naszego kraju? Kluczowymi powodami była możliwość znalezienia lepszej pracy i perspektywa wyższych zarobków (52 proc.), chęć wyemigrowania do Polski z sympatii do naszego kraju (32 proc.), a także trwająca wojna lub inna sytuacja polityczna w kraju pochodzenia (31proc.). Warto zauważyć, że ponad połowa respondentów to jedyni żywiciele swoich rodzin.