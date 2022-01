Kulczykowie kupują kultowy dom towarowy Solorza. W grę wchodzi rozbiórka Solpolu

Noho Investment, krakowska spółka deweloperska, w której większość udziałów ma fundacja Kulczyków, zamierza kupić dom towarowy Solpol we Wrocławiu. Należący do Solorza-Żaka postmodernistyczny obiekt powstał na początku lat 90. Jedną z opcji jest jego rozbiórka. Aktywiści miejscy liczą jednak na co innego - podała "Gazeta Wyborcza".