Kumulacja w Lotto. Wiemy, czy padła szóstka

Pięć milionów złotych było do wygrania we wtorkowym losowaniu Lotto. I komuś się to udało. Żeby zgarnąć taką sumę, szczęśliwiec musiał skreślić liczby: 1, 11, 20, 21, 34, 35.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Kumulacja w Lotto rozbita. (East News, Fot: Karolina Misztal/REPORTER)

Po trzech losowaniach bez głównej nagrody, we wtorek w końcu udało się poprawnie wytypować szóstkę. Oprócz jednej nagrody pierwszego stopnia, padło też 44 nagród drugiego stopnia. Za poprawnie skreśloną piątkę Totalizator Sportowy zapłaci po 5,5 tys. zł.

Poprzednio nagroda pierwszego stopnia padła 17 marca. Gracz, do którego uśmiechnęło się szczęście, skreślił kupon w Chełmnie i wygrał ponad 3,7 mln zł. Wtorkowej wygranej daleko do rekordów, choć jest to oczywiście kwota do pozazdroszczenia.

Zobacz też: Lotto. Tego nie wiesz o grach liczbowych

Najwyższa, jak do tej pory, wygrana padła w marcu ubiegłego roku. Szczęśliwiec ze Skrzyszowa zainkasował wtedy prawie 37 milionów złotych. W historii Lotto już sześć razy padały wygrane powyżej 30 milionów złotych.

Losowania Lotto odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o 21.40.