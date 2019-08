Kupiłeś koło do pływania dla dzieci w Decathlonie? Może być niebezpieczne, sklep apeluje

Decathlon wzywa klientów, którzy kupili kółko z siedzeniem dla dzieci o nazwie All Slot Blue Nabaiji, by oddali produkt do sklepu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Sklep ostrzega przez możliwym zagrożeniem związanym z używaniem koła dla dzieci (East News, Fot: Artur Szczepański/Decathlon/Kolaż: Money.pl)

W trakcie weryfikacji jakości All Slot Blue Nabaiji okazało się, że korzystanie z koła może wiązać się z potencjalnym zagrożeniem. Spojenie tuż przy siedzeniu może ulec nawet całkowitemu rozdarciu. Choć prawdopodobieństwo najgorszego scenariusza jest niewielkie, to to sklep postanowił ostrzec klientów i prosi, by oddawali koła w dowolnej placówce Decathlon. Każdy zwracający otrzyma pełny zwrot klientów.

Koło All Slot Blue Nabaiji w Decathlonie kosztuje 69,99 zł. Jak wynika z jego opisu, jest przeznaczone dla dzieci ważących nie więcej niż 15 kg i nie mniej niż 7 kg.

Decathlon wysłał takie ostrzeżenia do klientów, którzy kupili koło w Decathlonie za pośrednictwem sklepu internetowego:

Decathlon Podziel się

Decathlon Podziel się

Obejrzyj: Wzrost cen w Polsce. Ekspert: "Inflacja wciąż jednak pod kontrolą"