Kupuj samotne banany. Za akcją w Lidlu stoją Banki Żywności

Współczuliście kiedyś bananowi? Jeśli nie, to wybierzcie się jednego z marketów o żółtoniebieskim logo. Banki Żywności m.in. tam prowadzą akcję na rzecz niemarnowania żywności, której bohaterem jest właśnie… samotny banan.

"Zwykle łatwiej w sklepie sięgnąć po kiść bananów, a przecież nasza przyjazna dłoń bardziej potrzebna jest samotnikom, okrutnie oderwanym od reszty. Mimo, że nienaruszone i pełnowartościowe to najczęściej właśnie one marnie kończą" – czytamy w podpisie postu Banków Żywności na Instagramie. Co ciekawe, opublikowano go już 9 kwietnia, ale o akcji zrobiło się głośno, gdy dotarła do sieci Lidl.