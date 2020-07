Lato kusi owocami prosto z krzaka? Razem z nim możesz zjeść pasożyta

Zawsze myj owoce przed zjedzeniem. To doprawdy niewielki wysiłek, który może uchronić nas przed dość groźnymi chorobami. A w niektórych przypadkach nawet zejściem z tego świata. Głupio byłoby wylądować na intensywnej terapii z powodu nieumycia kilku malin, nieprawdaż?

Co może być na owocach?

Na przykład groźne dla układu pokarmowego bakterie, takie jak E.coli, listeria czy salmonella. Mogą się tam też znaleźć pasożyty. Weźmy takie larwy tasiemca Echinococcus granulosus lub Echinococcus multilocularis. Powodują one bąblowicę. Jak podaje Główny Inspektor Sanitarny, jaja tasiemca, które są uwalnianie z kałem zakażonych psów i lisów, mogą się dostać do organizmu człowieka przez: bliski kontakt z tymi zwierzętami, przeniesienie jaj do ust za pomocą brudnych rąk, spożycie skażonej jajami żywności lub wody.