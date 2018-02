Liczni kupcy z zagranicy odwiedzą tegoroczną edycję targów WorldFood Warsaw

Przed nami piąta już edycja Międzynarodowych Targów Żywności i Napojów WorldFood Warsaw i kolejna okazja do nawiązania udanych, skutecznych i szerokich kontaktów biznesowych. Targi WorldFood Warsaw to najważniejsze targi w Warszawie poświęcone sektorowi spożywczemu – od produkcji aż po wyrób końcowy i jego sprzedaż. Oferują możliwość spotkania branży spożywczej i gastronomicznej z polski i zagranicy. To także okazja do integracji i dyskusji o kondycji branży.

(WorldFood Warsaw)

Wystawcy z Polski i zagranicy, panele dyskusyjne, spotkania z sieciami handlowymi i konferencje poświęcone żywności i trendom w branży spożywczej to stałe punkty programu targów.

Swój udział w rozmowach handlowych edycji 2018 zgłosili już kupcy m.in. z Wietnamu, Hiszpanii, Hong Kongu, Turcji, Bułgarii, Pakistanu, Rumunii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Mołdawii. Kolejny raz na targach zagości pawilon włoski Bellavita. Nie zabraknie też kupców z polskich sieci handlowych i tych działających na terenie Polski. Patronat tradycyjnie już objęła Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji.

Wykupienie stoiska w dobrej lokalizacji, na nawet największych krajowych targach, to jeszcze nie sukces. Sukcesem jest zwiększenie świadomości marki, wzmocnienie relacji z dotychczasowymi klientami, poznanie trendów panujących wśród konkurencji czy pozyskanie nowych klientów i partnerów. Traktowanie targów jak wystawy jest mylne i nieskuteczne. Ekspozycja produktów to „must have” na targach, ale produkty same się nie obronią. Targi powinny być kanałem, który umożliwia bezpośredni kontakt z potencjalnymi klientami, handlowcami i zainteresowanymi naszymi produktami.

Organizatorzy WorldFood Warsaw wiele miesięcy przed rozpoczęciem targów zajmują się wyszukiwaniem potencjalnych kooperantów i inwestorów zainteresowanych współpracą z wystawcami, a następnie organizują ich przyjazd do Warszawy. W trakcie targów odbywa się seria wcześniej umówionych spotkań. Taka formuła zwiększa efektywność wystąpienia na targach i skraca czas dotarcia do kontrahenta.

I to właśnie gwarantuje WorldFood Warsaw. Co roku zwiększa się ilość kupców z rożnych stron Świata i Europy, a rozmowy przeprowadzane podczas targów kończą się konkretami, zamówieniami i poważnymi kontraktami - zapewnia Agnieszka Szpaderska, manager WorldFood Warsaw. Należy pamiętać, że zwiedzający to osoby, które samą swoją obecnością deklarują zainteresowanie branżą. Każda rozmowa to możliwość sprawdzenia, jak naszą markę postrzegają inne osoby. Warto słuchać, dopytywać i notować spostrzeżenia rozmówców – pozwolą one spojrzeć na własny produkt z innej perspektywy i być może mogą przełożyć się na jego udoskonalenie. To olbrzymia wartość, którą trudno uzyskać online.

87% ankietowanych specjalistów od marketingu uważa, że komunikacja bezpośrednia, tzn. twarzą w twarz z klientami, partnerami handlowymi i przedstawicielami mediów, jest niezbędna jako element strategii marketingowej dla przedsiębiorstwa (Źródło: Association of Exhibition Organisers, Benchmark Research)

Według badań CEIR (Center of Exhibition Industry Research, FEBELUX): Federations of Fairs and Exibitions in Belgium and Luxemburg): 76% gości targowych ma określony plan działania, 48% potencjalnych transakcji omówionych na targach nie wymaga dalszych wysiłków ze strony sprzedającego, aby zakończyć je pomyślnie a finalizacja potencjalnych transakcji omówionych na targach kosztuje 56% mniej niż tradycyjne wizyty u potencjalnych partnerów handlowych.

W wyborze najciekawszych targów mogą pomóc rozmowy z klientami, wystawcami, warto zwrócić też uwagę na cykliczność imprezy, doświadczenie organizatorów, przeczytać relacje uczestników oraz dokładnie zapoznać się z programem nadchodzącej edycji. Imprezy towarzyszące targom (np. konferencje, debaty) oraz ich lokalizacja mają duży wpływ na poziom atrakcyjności targów.