Lidl na Pol'and'Rock. Tysiące klientów do obsłużenia przez całą dobę, asortyment dla zapominalskich

Najbardziej oblegany sklep w Polsce? Niewykluczone. Kolejki ustawiają się nie tylko do kas, ale też do wejścia. Po drodze trzeba jeszcze przebrnąć przez kontrolę ochroniarzy - tak właśnie wygląda punkt Lidla na festiwalu Pol'and'Rock w Kostrzynie nad Odrą.

W trakcie festiwalu w kolejce do wejścia trzeba spędzić nawet kilkadziesiąt minut (WP.PL)

Sklep niemieckiej sieci na Pol’and’Rocku otworzył się już 29 lipca. Od 30 lipca natomiast czynny jest przez całą dobę. Wszyscy chętni będą mogli zrobić zakupy do 4 sierpnia. A co można właściwie w nim znaleźć? Postanowiłem to sprawdzić.

Ochrona czuwa przed wejściem

Przed samym wejściem rozłożone są bramki, a przy nich ochroniarze, którzy sprawdzają każdego wchodzącego. Przeszukują każdy plecak, worek czy torbę, a ci skrupulatniejsi zajrzą nawet do saszetek, które mamy przy sobie. Nie wniesiemy żadnej butelki ani niczego, co mogłoby zagrażać bezpieczeństwu zgromadzonych w środku.

Do sklepu poszedłem jeszcze przed rozpoczęciem festiwalu, dlatego nie zastałem kolejki. Natomiast już w trakcie trwania imprezy, czeka się na wejście nawet kilkadziesiąt minut. Pracownicy dbają, aby liczba osób, zgromadzonych przed namiotem, nie przekroczyła dopuszczalnej normy.

Wody jest najwięcej

Pierwsze, co rzuca się w oczy po wejściu, to muzyka. Jak przystało na nazwę punktu, w środku lecą cały czas kawałki rockowe. Przeważnie te, które uznaje się powszechnie za klasyki tego gatunku.

Najłatwiej klientom zdobyć jest wodę. Właściwie butelki z nią to połowa całego asortymentu sklepu. Wariantów jest sporo – małe i duże opakowania, ale przede wszystkim baniaki. To właśnie one są najchętniej kupowane przez festiwalowiczów.

– To proste, nie będę musiała po nią przychodzić kilka razy – powiedziała do znajomego jedna z klientek, która płaciła za dwa baniaki. Woda właściwie cały czas jest dostarczana przez pracowników. Przez kilkanaście minut spędzonych w sklepie widziałem co najmniej trzy dostawy z zaplecza, poprzedzone irytującym dźwiękiem klaksonu.

































Oprócz wody, do picia znajdziemy również napoje energetyczne, a przede wszystkim soki owocowe wszelkiej maści. Zaskoczyło mnie to, że są one nie tylko na półkach, ale również w lodówkach, w których zwykle znajdują się lody. Obok nich w chłodziarkach znalazło się miejsce na lód, który także jest w ofercie sklepu.

Nie zaopatrzymy się natomiast w alkohol. Na terenie całego sklepu są jedynie napoje bezalkoholowe. Piwo zresztą kupić można tylko w jednym punkcie na terenie całego festiwalu – u jednego z jego sponsorów. Nie ma co liczyć natomiast na wyroby z większą liczbą procentów. Na czas imprezy w całym Kostrzynie nie są sprzedawane.

Dużo chleba, mało nabiału

Wszyscy wielbiciele chleba będą zadowoleni, ponieważ w sklepie jest go sporo. Dostarczany jest właściwie cały czas z działającej polowo piekarni. Gotowe zestawy po kilka bułek są pakowane w foliowe opakowania. Oprócz nich kupić można m.in. chleb, słodkie bułki i zapiekanki.

Po drugiej stronie sklepu są lodówki z nabiałem i mięsem. Niestety, nie mogę za bardzo opisać, co powinno się w nich znajdywać, ponieważ w momencie mojej wizyty świeciły one pustkami. Poza kefirami i pojedynczymi szynkami oraz kabanosami nic w nich nie było.

Po sklepie porozkładane są różne produkty spożywcze. Znaleźć w nim można m.in. wafle ryżowe, słodycze, owoce (najwięcej jest… arbuzów), warzywa czy dania instant. Wybór jest naprawdę spory.

Zapomniałeś bagaży? Kup je

Zabrakło ci ciuchów? Kilkanaście modeli bielizny, bluzek i spodni w różnych rozmiarach powinno w całości zrównoważyć gapiostwo. A gdyby zaskoczyła cię pogoda, w sklepie znajdziesz również jednorazowe płaszcze przeciwdeszczowe.

Dla tych bardziej roztrzepanych (lub oszczędzających swoje plecy i nie zamierzających dźwigać przez całą Polskę) sklep ma w ofercie wszystko to, czego byś potrzebował, aby rozbić się na polu. Zaopatrzysz się nie tylko w namiot, ale też w śpiwór, karimatę, poduszki, folię przeciwdeszczową, latarkę i wiele więcej.

Najciekawszą rzeczą, którą zauważyłem, była lodówka turystyczna. Kupić ją można za 140 złotych. Co ważne, ceny są porównywalne do tych, które są w innych punktach Lidla. Tak więc nie zostawisz fortuny w Rock Shopie. A wśród klientów krążą plotki o osobach, które przyjeżdżają bez niczego, a wychodzą w pełni zaopatrzeni i gotowi na zabawę.