Kaszanka z Lidla. Czytelnik podejrzewał, że są w niej larwy włośnicy. Sklep uspokaja

Larwy włośnicy w kaszance – ostrzega czytelnik i na dowód przesyła zdjęcia, po obejrzeniu których znika apetyt. Żadne larwy, to tylko naturalne osłonki, uspokaja producent.

Gdy nasz Czytelnik otworzył opakowanie z kaszanką Grill&Fun, zapewne od razu stracił ochotę na jakiekolwiek grillowanie. Wygląda rzeczywiście nieapetycznie, bo spod skórki wychodzi coś, co wygląda jak larwy włośnicy.

Skontaktowaliśmy się z Lidlem, by ustalić, skąd w kaszance wyprodukowanej na zlecenie sieci mogły się wziąć robaki i czy mogą występować również w innych partiach produktów.

W sprawie wypowiedział się producent, który uspokaja: to żadne larwy, tylko… wąsy. A wąsami nie należy się niepokoić, gdyż są zupełnie naturalną cechą produktu.

- Na zdjęciu widoczne są tzw. "wąsy" osłonki, które z natury na niej występują. Ich długość jest różna w zależności od użytego jelita i zazwyczaj przy doborze odpowiednich warunków obróbki termicznej odpadają od produktu i są niewidoczne. W tym przypadku to nie nastąpiło, lecz w dalszym ciągu produkt jest bezpieczny do spożycia – czytamy w skierowanym do Wirtualnej Polski mailu.