Lidl padł ofiarą cyberataku. Uważaj na e-maile, które informują o wygranej

Oszuści wysyłają e-maile, w których informują "szczęśliwców", że wygrali telefony. Aby je otrzymać, należy wypełnić ankietę. Sieć Lidl już potwierdziła, że nie ma z nimi nic wspólnego – służą one wyłącznie wyłudzeniu danych osobowych oraz danych naszych kart płatniczych.

Po kliknięciu w niego, zostajemy przekierowani do strony udającej witrynę Lidla, w której jesteśmy poproszeni o wypełnienie ankiety. Po jej wypełnieniu strona informuje nas, że do ukończenia procesu potrzebuje naszych danych osobowych oraz opłacenie przesyłki za pomocą karty płatniczej. To właśnie wtedy oszuści uzyskują dostęp do wrażliwych danych oraz do danych karty kredytowej, tj. jej numeru, daty ważności oraz kodu CVV.