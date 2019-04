Lidl wycofuje plastikowe jednorazówki. W tym sezonie tylko biodegradowalne zamienniki

Plastikowe talerzyki, sztućce, kubki i słomki znikają z oferty Lidla. W tym sezonie grillowym sieć dyskontów będzie sprzedawać tylko ich biodegradowalne zamienniki, na przykład z otrębów. Nowa ekologiczna oferta ma się pojawić w maju.

Jak pisze serwis dlahandlu.pl , sieć dyskontów w bieżącym sezonie zamierza wyeliminować około 140 ton plastiku. To część ambitnego zobowiązania, jakie w sprawie ograniczenia zużycia plastiku Lidl Polska przyjął w zeszłym tygodniu.

Do 2025 r. polski oddział Lidla ma ograniczyć zużycie plastiku o 20 proc. Zobowiązanie to dotyczy jednak tylko opakowań jednostkowych oraz zbiorczych produktów marek Lidla. Firma zaznacza, że stanowią one stanowią "znaczną cześć" jej asortymentu.