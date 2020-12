Łódź podniesie stawki za wywóz śmieci. Nie będą jednak uzależnione od zużycia wody

Szpitale zasypane śmieciami, do tego brakuje spalarni. "Problem jest ogromny"

Radni pierwotnie chcieli powiązać ceny za wywóz śmieci z ilością zużytej wody . Przyjęli nawet odpowiednią uchwałę, która wprowadzała nowe przepisy. Akt zakwestionowała jednak Regionalna Izba Obrachunkowa, co wymusiło na radnych zwołanie nadzwyczajnej sesji samorządu. To właśnie na niej uchwalili nowe stawki opłat.

"O ile zużycie wody utrzymuje się w Łodzi od wielu lat na podobnym poziomie, to w tajemniczy sposób zniknęło z systemu deklaracji od 2016 roku ponad 60 tysięcy łodzian. Oznacza to, że płacimy za odbiór śmieci osób, których deklaracje właścicieli nieruchomości nie ujmują. A miasto dopłaca do dziurawego systemu - w tym roku już blisko 50 mln złotych" - tłumaczy urząd miasta na swojej stronie.

Co zatem by to zmieniało? Przykładowo: w jednym mieszkaniu żyje pięć osób, ale w deklaracji ujawniła się jedna osoba. Za pozostałe cztery - nieujęte w deklaracji - płaci zatem miasto. Urzędnicy przekonują, że gdyby powiązać wywóz śmieci z zużyciem wody, czwórka, która "wyparowała", wróciłaby do systemu, odciążając tym samym budżet miasta.