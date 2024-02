Londyn chce przejąć pieniądze Putina. Bankierzy boją się konsekwencji

David Cameron uważa, że istnieją moralne i ekonomiczne argumenty za tym, by wykorzystać do odbudowy Ukrainy ok. 315 miliardów dolarów rosyjskich aktywów przechowywanych w zachodnich bankach. Trochę ponad 10 proc. tej kwoty, czyli ok. 26 mld funtów, znajduje się w Wielkiej Brytanii. Cameron rozmawiał o swoim pomyśle z sojusznikami z grupy G7 w miniony weekend.