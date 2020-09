Luksusowe auta, eleganckie garnitury. Ludzie liczyli na zarobek, dali się zwieść. Dziś żałują

Pay Trade miał pośredniczyć w skupowaniu sztabek złota. Mechanizm zarobku, jak czytamy w "DGP", miał być wyliczony przez szwajcarskich matematyków, członkowie mogli wygrać luksusowe samochody. Jeśli namówił do klubu kolejne osoby, a te zapłaciły za kartę członkowską, dostawał za to procent.

"Dziennikowi Gazecie Prawnej" udało się dotrzeć do osób, które uwierzyły w zapewnienia Łukasza S. Jeden z nich zapalił się do pomysłu po jednym z business lunchów do tego stopnia, że na wpisowe do klubu wziął kredyt, za który teraz miesięcznie płaci 500 zł. Zyski, jakie ma przez ostatnie miesiące? 4 zł.