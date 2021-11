Mafia wnuczkowa uderza. Ukradła emerytom 29 tys. zł

- Podobnie mogła się skończyć historia u 72-letniej kielczanki. Kobieta, która usłyszała podobną legendę przyznała oszustowi, że nie ma gotówki, ale posiada biżuterię. Gdy pakowała kosztowności, by je przekazać oszustom, akurat przyszła do niej sąsiadka i po krótkiej rozmowie seniorka uświadomiła sobie, że miała do czynienia z przestępcą - dodał Macek.