Majątek Polaków w nieruchomościach puchnie. NBP pokazał dane

Trend inflacyjny w Polsce

Trend inflacyjny w Polsce w przyszłym roku odwróci się, po osiągnięciu dołka wiosną 2024 r. wskaźnik CPI prawdopodobnie zacznie ponownie rosnąć – ocenia główny ekonomista BNP Paribas BP Michał Dybuła. Jego zdaniem w 2023 r. można spodziewać się stagnacji polskiej gospodarki, czyli braku zmian realnego PKB w ujęciu całorocznym. Zdaniem głównego ekonomisty BNP Paribas BP, w drugiej połowie 2024 r. inflacja może wzrosnąć do ok. 6-6,5 proc. z ok. 5 proc. wiosną.