Majonezowa mapa Polski. Globalny gigant poległ na naszym rynku, wolimy lokalnych producentów

W czasach ujednolicania oferowanej nam żywność, polski majonez się nie daje. W każdej części naszego kraju znajdziemy lokalnego producenta, który od dekad ma ugruntowaną pozycję wśród konsumentów. Nawet globalny gigant Unilever musiał uznać ich wyższość i jak niepyszny zadowolić się niewielkim udziałem w rynku wartym kilkaset milionów złotych.

Twierdzenie, że Polaków więcej dzieli niż łączy, jest truizmem. Rodzinne spotkania niejednokrotnie zmieniają się w ostre spory, których przyczyny nikt nie pamięta. Okazuje się, że nie tylko ocena polityki, ekonomii, mediów, płac, emerytur czy historii potrafi nas zwaśnić. Zwłaszcza w Wielkanoc, która majonezem stoi. Ten niepozorny, acz istotny dodatek do jajek może wywołać gorącą awanturę. I nie chodzi o to, że zawarty w nim cholesterol zapycha nam tętnice, a przecież lekarz zabronił…

Okres przed Wielkanocą to dla rynku wartego, według różnych szacunków, od 594 mln zł (Euromonitor – red.) do 650 mln zł (Nielsen) prawdziwe żniwa. Najwięcej zarabiają kaliskie Winiary ze swoim Majonezem Dekoracyjnym z niemal połową rynku. Tuż za stworzonym w połowie ubiegłego stulecia, a obecnie kontrolowanego przez Nestle, przedsiębiorstwem znalazł się świętokrzyski zakład produkujący Majonez Kielecki. Dopiero trzecie miejsce z około 15 proc. rynku okupuje Hellmans Unileveru.

Pozostała część rynku jest pod kontrolą lokalnych marek – Kętrzyńskiego, Świdnickiego czy Pomorskiego. Ich rozkład pokrywa się z preferencjami konsumentów. Sprawdziliśmy to w oparciu o informacje z dwóch ogólnopolskich sieci supermarketów. Zapytaliśmy też internautów o to, jaki majonez króluje na ich stole w czasie świąt .

Fala reakcji przerosła nawet najbardziej wybujałe oczekiwania. W kilka dni otrzymaliśmy kilkaset odpowiedzi. I tak okazuje się, że rodzina oraz znajomi z Warmii i Mazur niechętnie wezmą do ust jajka z Majonezem Kieleckim. Dla nich liczy się tylko Kętrzyński. Z kolei mieszkańcy stolicy woj. świętokrzyskiego śmiertelnie obrażą się, gdy spróbujemy nakarmić ich Dekoracyjnym. By uniknąć niezręcznych sytuacji, przygotowaliśmy mapę, która uwzględnia zebrane dane.

- Gdy byłam dzieckiem babcia, która mieszka na Kujawach, wysłała mnie po majonez. Wróciłam z niczym, bo nie znalazłam Kętrzyńskiego. Miała 7 lat i nie wyobrażałam sobie, że istnieje inny. A na Kujawach królował Pomorski i tylko taki był w sklepie - mówi nam Ola, która urodziła i wychowała się w Kętrzynie. To doskonały przykład tego, jak wygląda majonezowa sytuacja Polski. – Kilka razy jadłam Kielecki… Jest ok, ale to nie to samo - dodaje dyplomatycznie. Fragment wypowiedzi o produkowanym w Kaliszu pominiemy.