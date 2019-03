Program "Mama 4 Plus" nie oczarował Polek. Po pieniądze nie przyszła jeszcze nawet połowa

Nie ma chętnych na 1100 zł z rządowego programu "Mama 4 Plus". Po pieniądze nie zgłosiła się jeszcze nawet połowa uprawnionych - wynika z informacji money.pl. ZUS przyjął 30 tys. wniosków, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - ledwo 250.

- Jest to rozwiązanie, które honoruje matki wielodzietne. (…) Jest to forma zadośćuczynienia - tak o programie "Mama 4 Plus" mówiła dosłownie dwa tygodnie temu Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Emerytury dla matek, emerytury matczyne czy program "Mama 4 Plus" - to wszystko popularne określenia tych samych pieniędzy wypłacanych przez ZUS lub KRUS. Jakby programu nie nazwać, pieniądze nie są rozchwytywane.

- Liczba złożonych wniosków nie pokrywa się tu z liczbą obsłużonych przez nas klientów - zastrzega w rozmowie z money.pl Andrusiewicz. - Dotychczas na salach obsługi oraz na infolinii udzieliliśmy informacji o świadczeniu ponad 100 tys. osób - dodaje. To pokazuje, że spora liczba chętnych pytała o pieniądze, ale część nie jest do nich uprawniona, część nie jest chętna.

Jest jeszcze drugi powód zwlekania. To matematyka. Ta najbliższa portfelowi, bo seniorki doskonale wiedzą, co się bardziej opłaca.

- Niektórzy po prostu czekają na uprawnienie do pełnej emerytury. Kwota jest ta sama, ale można starać się na przykład o zasiłek pogrzebowy, gdy umrze żona lub mąż, albo o świadczenie pielęgnacyjne. Mama Plus tego nie gwarantuje - dodaje.

A zasiłek pogrzebowy to w tej chwili 4 tys. zł. Część seniorów z KRUS planuje po prostu poczekać jeszcze kilka lat, aż naturalnie nabędzie uprawnienia do emerytury minimalnej – przekroczy wymagany staż pracy. I choć emerytura będzie wynosić dokładnie tyle samo, co "Mama 4 plus" (1,1 tys. zł), to będzie wiązała się z większą liczbą uprawnień. I to wystarczy.