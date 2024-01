Mandat za zaparowane szyby w samochodzie. Oto jaka kara za to grozi

Zima to trudny czas dla kierowców, który wiąże się z dodatkowymi obowiązkami. Wymagane jest nie tylko odśnieżenie samochodu, ale także odpowiednie przygotowanie go do jazdy w trudnych warunkach atmosferycznych. W przeciwnym razie kierowcy mogą zostać ukarani mandatem i punktami karnymi. Jednym z mniej oczywistych przewinień, które mogą prowadzić do konsekwencji prawnych, jest jazda z zaparowanymi szybami, co jest częstym zjawiskiem podczas zimy.