Marihuana pomoże w leczeniu koronawirusa? Zaskakujące wyniki badań

O wynikach badań pisze "New York Post". Czytamy w nim, że badania na ten temat prowadził zespół kanadyjskich naukowców z uniwersytetu Lethbridge.

Nie każdy rodzaj konopii indyjskich ma takie właściwości. Chodzi o konkretne szczepy, które są bogate w substancję CBD, czyli kannabidiol. W przeciwieństwie do THC nie powoduje on silnego odurzenia.

W trakcie badań naukowcy odnaleźli 13 szczepów, które znacząco utrudniały dostęp wirusa do organizmu ludzkiego.

- Początkowo byliśmy w szoku, ale później była już tylko radość - mówi w telewizji CTV Olga Kovalchuk, jedna z członkiń zespołu badawczego. Jej mąż Igor dodaje, że to może zmniejszać szansę na zakażenie nawet o 70 proc.

Wspominają nawet, że może warto byłoby produkować z tych substancji płyny do płukania jamy ustnej. To również ich zdaniem zmniejszyłoby szanse wirusa na przedostanie się do organizmu.