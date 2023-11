Marzenie o własnym mieszkaniu coraz częściej kończy się na kawalerce

Jak zauważa Wielgo, szybki wzrost cen może prowadzić do zachwiania równowagi między popytem a podażą na rynku nieruchomości. Programy wspierające popyt, takie jak "Bezpieczny kredyt 2 proc.", w pewnych warunkach mogą okazać się szkodliwe dla rynku, szczególnie gdy prowadzą do gwałtownego wzrostu cen i spadku dostępności mieszkań - co obecnie obserwujemy głównie w największych metropoliach.