Maski przeciwsmogowe i czujniki czadu pod lupą UOKiK. Nie wszystkim możesz ufać

Półmaska filtrująca, zwana antysmogową, przepuszcza szkodliwe pyły, a czujnik czadu nie alarmuje, gdy ulatnia się tlenek węgla. To wnioski z kontroli przeprowadzonej w Polsce przez Inspekcję Handlową na wniosek Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Z kolei czad bywa groźny nie tylko podczas pożaru, lecz także podczas dogrzewania mieszka i domów, np. węglem lub gazem, w przypadku nieszczelnych przewodów kominowych. Tlenek węgla jest bezwonny i bezbarwny, więc trudno go wykryć. Tymczasem jego wdychanie może być bardzo groźne. Od października 2016 r. do marca 2017 r. czad zabił w Polsce 61 osób, a od października 2017 r. do 28 stycznia 2018 r. - już 41.