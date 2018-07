Masz poczucie humoru? Idź do Ministerstwa Finansów! Resort poszukuje "śmieszków" do analizowania danych

Ministerstwo Finansów poszukuje analityka dużych zbiorów danych, takich jak PIT, ZUS, VAT czy 500+. Wymagania: minimum rok doświadczenia, wyższe wykształcenie, znajomość Excela i... poczucie humoru.

Poczucie humoru to w pracy z danymi podatkowymi, jak się okazuje, podstawa. No bo kto by wytrzymał "tworzenie symulacji zadanych przez przełożonych scenariuszy zmian w systemie podatkowo-składkowo-świadczeniowym oraz analizowanie obowiązujących w innych krajach rozwiązań w systemie podatkowo-składkowo-świadczeniowym" bez dobrego żartu, krotochwili czy, raz na jakiś czas, ironicznego mema.