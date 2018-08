mBank ostrzega przed oszustami. Jeden mail i wyczyszczą konto z pieniędzy

Oszuści podszywają się pod bank wysyłając fałszywe maile. Kierując się nim udostępnimy poufne dane i umożliwimy złodziejom wyczyszczenie konta z dostępnych środków.

"Otrzymałeś nową wiadomość od mBanku" – tak oszuści próbują zdobyć dostęp do kont klientów znanego banku. Wystarczy kliknąć "Zaloguj się" i nastąpi przekierowanie do fałszywej strony – ostrzega mBank .

Ta z kolei łudząco przypomina oryginał, z pewną jednak różnicą. Połączenie z tą stroną nie jest szyfrowane, co przekłada się na brak certyfikatu. W pasku adresowym wyszukiwarki nie znajdziemy więc kłódki, a informację, że strona jest niezabezpieczona.

Podstawiony serwis poprosi o aktualizację informacji. To pozwala na wyłudzenie poufnych danych klientów: identyfikatora i hasła do serwisu transakcyjnego, numeru PESEL oraz nazwiska panieńskiego matki.

"Celem przestępców jest przejęcie dostępu do Twojego konta bankowego i kradzież środków, dlatego jeśli wpisałeś dane logowania bądź telekod - jak najszybciej zmień hasła dostępu" – przestrzega mBank.

mBank zaznacza, że nie wysyła wiadomości e-mail zawierających link do logowania do serwisu transakcyjnego, ani nie prosi o podanie danych osobowych w czasie logowania. Od banku nie powinny przyjść również na telefon komórkowy żadne certyfikatów bezpieczeństwa lub inne aplikacje do instalowania.