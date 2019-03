Medycyna i kuchnia. Polskie atuty na targach turystycznych ITB w Berlinie

Minęły już czasy, kiedy wśród niemieckich turystów odwiedzających Polskę dominowali dawni mieszkańcy Mazur czy Dolnego Śląska. Dziś magnesem są polskie sanatoria i restauracje. A zainteresowanie Polską wciąż rośnie.

– Niemcy są dla nas najważniejszym rynkiem. Dane za rok 2018 nie pozostawiają cienia wątpliwości – z 17,8 mln noclegów wykupionych przez turystów zagranicznych blisko 6 mln przypada na gości z Niemiec. To jedna trzecia całego rynku usług turystycznych w Polsce – powiedziała Deutsche Welle w środę Anna Krupka – sekretarz stanu w polskim Ministerstwie Sportu i Turystyki.

– Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB to dla nas bardzo ważne targi. Chcemy, aby liczba turystów z Niemiec z roku na rok rosła – podkreśliła wiceminister.

Krupka zwraca uwagę na wzrost zainteresowania turystyką kulinarną. – To nowy, szybko wzrastający trend – ocenia wiceminister. Kraków jest w tym roku gastronomiczną stolicą Europy – to tytuł przyznany miastu przez European Academy of Gastronomy. W programie jest Olimpiada Kucharzy czy festiwal pierogów.