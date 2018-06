Męskie sprawy, czyli profesjonalna pielęgnacja dla panów

Współczesnym mężczyznom, tak jak kobietom, zależy na młodym, atrakcyjnym wy-glądzie. Panowie są coraz częściej są adresatami produktów oraz zabiegów beauty, a gabinety estetyki lekarskiej, tak jak centrum Viva-Derm, przygotowują oferty specjalnie dla nich.

Potencjał medycyny regeneracyjnej jest wykorzystywany nie tylko w terapiach anti-aging lub naprawie uszkodzeń skóry. Wskazaniem do zastosowania zabiegów z wykorzystaniem produktów pochodzenia naturalnego i naturalnych mechanizmów odnowy skóry mogą być również wypadanie czy utrata włosów. Do leczenia łysienia androgenowego oprócz mezoterapii odpowiednimi preparatami, w tym osoczem bogatopłytkowym, są wykorzystywane komórki macierzyste z mieszków włosowych, np. w zabiegu Regenera Activa.

Gorącym tematem są wypełniacze, preparaty na bazie kwasu hialuronowego lub hydrok-syapatytu wapnia podawane do skóry po to, by spłycić zmarszczki i bruzdy, podnieść kąciki ust, poprawić owal twarzy. Miejscowa korekcja niedoskonałości tak szybko zyskuje na popularności wśród mężczyzn, że producenci wypełniaczy zaczynają tworzyć linie preparatów oznaczone „man”.

Ale mężczyźni odwiedzają gabinety profesjonalistów także po to, by poprawić wygląd ciała. Zależy im na wysportowanej sylwetce, a zdrową dietę i uprawianie sportu można wspomóc zabiegami, które miejscowo redukują tkankę tłuszczową i napinają skórę. Jednymi z najnowocześniejszych nieinwazyjnych metodami redukcji opornego tłuszczu są lipoliza laserowa – podgrzewanie tkanek laserem diodowym SculpSure lub kriolipoliza (np. Zeltiq Coolsculpting). W jednym i w drugim przypadku dochodzi do degradacji komórek tłuszczowych, które przez kilkanaście miesięcy są usuwane z organizmu w procesie metabolizmu. Wprawdzie zabieg można wykonywać na niewielkich obszarach, ale zniszczenie komórek tłuszczowych w wybranych miejscach jest ostateczne. Formą pracy nad całą sylwetką, a w tym jakością skóry, jest endermologia, masaż wykonywany urządzeniem, które wytwarza podciśnienie. Efektem wykonania serii zabiegów jest nie tylko wysmuklenie ciała, również pobudzenie metabolizmu skóry, co daje impuls do regeneracji oraz oczyszczenie organizmu z toksyn. W przypadku mężczyzn endermologia jest wyjątkowo skuteczna w połączeniu z treningiem izometrycznym - podkreśla doktor Walkiewicz- Cyrańska.