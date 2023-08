Zakazany napis na samochodzie. Policja i sądy wlepiły mu sporą karę

Jak podaje portal, mężczyzna, aby dowiedzieć się, czy jazda tak wyglądającym autem jest legalna na terenie Szwecji, udał się do lokalnej stacji kontroli pojazdów. "Po uzyskaniu potwierdzenia dopuszczenia do ruchu miał już pewność, że może to robić. Tak było, dopóki nie udał się swoim "policyjnym" passatem kombi do Polski" - czytamy.