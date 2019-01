Mięso chorych krów mogło trafić do kebabów. Dziennikarze pokazali film z ubojni z ukrytej kamery

Dziennikarze Uwagi i Superwizjera TVN odkryli brutalną prawdę o polskich ubojniach, które pod osłoną nocy, bez obecności weterynarza, zabijały i przerabiały na mięso chore lub wręcz padłe krowy. Spożycie przygotowanych z niego może stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia.

Nieprzebadane mięso chorych zwierząt grozi wieloma chorobami dla spożywających je ludzi. - Po to jest lekarz weterynarii, by po zbadaniu zwierzęcia mógł, na podstawie wiedzy, autorytatywnie stwierdzić, że ta tusza jest zdatna do spożycia i można ją puścić na rynek. Jeżeli tusza nie jest zbadana to mięso może być szkodliwe dla konsumenta - mówi w materiale TVN prof. Roman Kołacz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.