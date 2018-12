McDonald's zmniejszy ilość antybiotyków w wołowinie

Fastfoodowy gigant chce mieć mniej nafaszerowane antybiotykami burgery. Chce tego dokonać do końca 2020 roku.

Dlatego najpierw chce zbadać, jaki jest dokładnie ich poziom w wołowinie na 10 swoich największych rynkach, a do końca 2020 roku ograniczyć ich stosowanie.

Spółka zaznacza, nie że nie planuje w związku z tym podnosić cen burgerów. Dodaje jednak, że to franczyzy same ustalają ceny, a taka forma działalności to aż 90 proc. wszystkich restauracji McDonald's na świecie.